Cachoeirinha abre as comemorações da Semana da Pátria de 2016 no RS

A 79ª Corrida Gaúcha do Fogo Simbólico partiu de Cachoeirinha nesse domingo de Dia dos Pais, marcando o início das comemorações da Semana da Pátria de 2016 no Rio Grande do Sul. O início do tradicional revezamento promovido pela Liga da Defesa Nacional do Estado desde 1938 foi realizado pela primeira vez no município para homenagear o aniversário de 50 anos de Cachoeirinha, os 100 anos da Academia de Polícia Militar da Brigada Militar e o centenário da Liga. LEIA MAIS

Definidas as convenções com cinco candidatos a prefeito

LEIA MAIS…

CONVENÇÃO CONFIRMA MIKI BREIER COMO PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO

Na tarde do domingo, 24, o deputado estadual Miki Breier, pré-candidato a prefeito de Cachoeirinha teve seu nome confirmado na convenção municipal do PSB, que ocorreu nas dependências do CTG Rancho da Saudade.

PRB Cachoeirinha apresenta representantes à Câmara nas eleições deste ano

Na sexta-feira, 22, foi anunciada a aliança para as eleições a vereador deste ano, em que o PRB somam forças com o PSD e o PSC. Com a presença do deputado estadual Sergio Peres, também foi confirmado o apoio nas eleições majoritárias para Miki Breier (PSB) a prefeito, e Maurício Medeiros (PMDB) a vice.

Rede, PSol e PCdoB anunciam aliança

Na tarde de segunda-feira, 18, houve uma coletiva de imprensa para tornar oficial a aliança entre PCdoB, Rede e PSol. Fizeram parte da mesa: a vereadora Rosane Lipert (PCdoB), o porta voz da Rede, Rafael Velho, a presidente do PSol, Ester Ramos, pré-candidata a vice-prefeita Ana Fogaça (PSol), o pré-candidato a prefeito Antonio Teixeira (Rede) e o vereador Irani Teixeira.

Famílias do Loteamento Chico Mendes recebem agasalhos

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SMCAS) promoveu mais uma entrega de donativos da Campanha do Agasalho. Desta vez, foram beneficiadas cerca de 60 famílias do Loteamento Chico Mendes. Mais de 1500 peças, incluindo calçados e acessórios, foram distribuídos. Conforme a SMCAS, a grande carência ainda é de roupas para bebês e crianças, além de calçados infantis.

80% dos bairros de Cachoeirinha

Desde o começo desta semana, a coleta seletiva de Cachoeirinha teve suas rotas ampliadas para atender 80% dos bairros da cidade. Os outros 20% que não estão na rota semanal podem agendar a coleta através do telefone: 3041-6218. Atualmente, a coleta seletiva é feita pela Secretaria de Serviços Urbanos (SMSU), mas passará para a Secretaria de Meio Ambiente (SMMA). O Gabinete do Vice-Prefeito está auxiliando na gestão do novo processo da coleta seletiva. Nesse novo modelo, além da coleta, também serão analisados os ecopontos regulares e irregulares, o que atinge os catadores de lixo.

Cruzeiro completa 103 anos de glórias

Fundado no dia 14 de julho de 1913, o Esporte Clube Cruzeiro despontou durante décadas como a terceira força do futebol gaúcho. Considerado um dos clubes mais simpáticos da Capital gaúcha, o Cruzeiro destacou-se sobremaneira na prática do esporte amador, principalmente no basquete e no atletismo…

…CONHEÇA A HISTÓRIA DO CRUZEIRO

Novo Edital da Free Way apresenta transferência do pedágio em Gravataí

As lideranças políticas de Cachoeirinha estiveram reunidas nesta semana em Brasília, discutindo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT as demandas reivindicadas pelo Movimento Livre Acesso à Free Way para o novo edital de concessão da Free Way.

Governo avalia alternativas para o loteamento Chico Mendes

Na manhã de segunda-feira, 4, os representantes das Secretarias Municipais de Governo (SMG), Habitação (SMH), Saúde (SMS), Educação (SMED), Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Cidadania e Assistência Social (SMCAS), Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), juntamente com o Prefeito em Exercício, Gilso Nunes, estiveram reunidos para tratar de melhorias para o loteamento Chico Mendes, além do aumento do número de imigrantes haitianos no município.

Cachoeirinhenses já podem votar na Consulta Popular

Começou na manhã de terça-feira, 5, a Consulta Popular 2016 do Governo do Estado. Este ano, a votação é totalmente virtual, podendo ser feita através do site www.consultapopular.rs.gov.br ou via SMS. Nesta última modalidade, a mensagem enviada para o número 28908 deve conter a palavra “RSVOTO” juntamente com o número do título de eleitor e o número do programa escolhido. Entre cada informação deve ser usado o separador hashtag, cujo símbolo é # (“jogo da velha”)..

Ciclovia da Ritter irá da Flores da Cunha ao Betânia

Quem mora nos bairros Betânia ou Chácara das Rosas e trabalha no Distrito Industrial de Cachoeirinha terá uma nova alternativa de transporte para se deslocar na avenida Frederico Ritter. Mais prática e saudável.

É que o governo municipal iniciou a construção de uma ciclovia que começará na avenida Flores da Cunha e irá até a ERS-118, possibilitando o uso da bicicleta como meio de locomoção até uma das centenas de empresas sediadas ao longo deste trecho de oito quilômetros.

Stédile critica recesso da Câmara nas festas juninas

O deputado federal José Stédile (PSB/RS) usou a tribuna para criticar a suspensão das sessões legislativas em função do período das festas juninas. Na semana passada, a sessão da quinta-feira foi cancelada porque na sexta-feira era dia de São João. Agora nesta semana também foram suspensas as sessões de quarta e quinta pela comemoração do dia de São Pedro. “É uma vergonha o que esta acontecendo nestas duas semanas. O Brasil em crise com pessoas desempregadas e nós, que deveríamos dar exemplo de trabalho e procura de solução, não temos sessões”, criticou.

Prefeitura arrecada mais de 200 mil em leilão

“Sucesso total”. Com essa frase a secretária da Administração (SMAD), Bianca Breier definiu o leilão realizado na quinta-feira, 23, na Câmara de Vereadores. “A avaliação mínima do Leilão era de R$ 158 mil. Foram leiloados todos os itens e o total arrecadado chegou a R$ 218.500,00”, comemora a titular da SMAD. Outro aspecto apontado por Bianca Breier foi a participação. “Nos três dias de visitação pública aproximadamente 200 pessoas foram ao local onde os bens estavam expostos. Os interessados compareceram e fizeram seus lances lotando o Plenarinho da Câmara de Vereadores, mesmo neste momento de crise”.

PRB confirma apoio a Miki Breier

Em encontro partidário promovido na sexta-feira, 17, o PRB de Cachoeirinha anunciou apoio à pré-candidatura do deputado estadual Miki Breier (PSB) para as eleições deste ano. O evento na Câmara de Vereadores também debateu estratégias de campanha e apresentou pré-candidatos ao Poder Legislativo cachoeirinhense, onde o PRB conta hoje com a representação de Edison Cordeiro.

Família Camargo em busca de moradia

A família Camargo está morando embaixo de uma lona na Avenida Fernando Ferrari há mais de sete meses. A família busca ajuda com o vereador Irani Teixeira e conta que não tinham para onde ir e os filhos não podiam sair da escola. A solução encontrada foi pegar as suas coisas e pendurar lonas nas árvores da Avenida Fernando Ferrari, em frente ao nº 755, para se abrigar. Os poucos móveis que tinham foram colocados embaixo das barracas improvisadas.

Casa de Cultura está à disposição da cidade

O mais novo espaço cultural de Cachoeirinha foi inaugurado, prestigiado em peso pela comunidade cultural e por lideranças do município. Na Casa de Cultura Demósthenes Gonzales, ao lado da ponte, será possível conferir exposições diversas de artistas de Cachoeirinha e outros municípios, um pátio ecocultural, uma mostra com a história do patrono, além de participar de oficinas, capacitações, shows e espetáculos teatrais.

Odonto Excellence patrocina atleta de Jiu-Jitsu

A empresa Odonto Excellence Cachoeirinha comemora a boa fase de Pedro Wiggers,

faixa marrom no Jiu-Jitsu, atleta que a Odonto patrocina. Wiggers venceu o campeonato masculino do UEAJJF Bento Gonçalves Intencional Pro Jiu-Jitsu Championship e garantiu a vaga para o Rio de Janeiro.

Cachoeirinha está em primeiro lugar no RS no ranking da Transparência

Na quarta-feira, 8, o Ministério Público Federal divulgou os resultados da nova fase do Ranking da Transparência, idealizado pela Câmara de Combate à Corrupção do MPF, que avalia aspectos legais e boas práticas de transparência, com o objetivo de medir o grau de cumprimento de leis referentes à área, numa escala que vai de zero a 10. Entre os municípios gaúchos, Cachoeirinha está em primeiro lugar, com nota 10. Na avaliação anterior, o município obteve 9 pontos. Outras 46 cidades gaúchas também tiveram nota máxima desta vez, 43 a mais que na etapa anterior. Porto Alegre manteve a pontuação máxima. Para o Prefeito Vicente Pires, o alcance da nota mais alta se deve à atenção que a gestão municipal dá às orientações do setor de Controle Interno, especialmente na facilitação do acesso às informações no site pelos cidadãos, além dos serviços prestados diretamente no Protocolo da Prefeitura. “Este é um reconhecimento do trabalho realizado pelo nosso governo e servidores, visando a transparência da gestão pública e a garantia do direito à informação”, comentou. No Rio Grande do Sul, o índice avançou para 7,36 em relação ao 6,06 obtido na primeira etapa realizada no final do ano passado. Já o índice nacional de transparência foi 5,15. A avaliação, realizada por meio de questionário, consiste na verificação de itens essenciais como a existência dos editais de licitação e contratos na íntegra, possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica e dados sobre a receita nos seis últimos meses, incluindo natureza, valores de previsão e arrecadado. O nível de transparência de estados e municípios brasileiros aumentou cerca de 31% em seis meses. O novo levantamento foi realizado no período de 11 e abril a 25 de maio de 2016.

18ª corrida contra o diabetes

A 18ª Corrida contra o Diabetes ocorreu no domingo, 05, no Parcão Moinho de Ventos em Porto Alegre. Campanha para contribuir para o ICD (Instituto da Criança com Diabetes) onde Luis Machado (Xirú) e a família está engajada para o tratamento da pequena Giullia contra o Diabetes Mellitus 1. Em tese o pâncreas não funciona, e Guillia tem que administrar insulina três vezes ao dia, mecanicamente é uma “luta” pela vida de uma criança. “Queremos chamar atenção de outros pais a respeito desta doença silenciosa, a Diabete Mellitus, já vem no organismo de 70% de crianças recém nascidas e em 3% acusam este fato, o caso da Giullia, as pesquisas ainda não demonstraram o porquê desta ocorrência” esclarece Xirú. Com a ajuda de familiares e amigos a campanha #TeamGiulliaCamile, alcançou a feliz marca de 435 camisetas, que proporcionou um prêmio, mas para Xirú o maior troféu é a oportunidade de contribuir para o ICD. Maiores informações www.icdrs.org.br o ICD, atualmente atende mais de três mil crianças. Quem quiser participar e ajudar contato também com: Lmachadoxiru/daianefrancisco ou pelo telefone (51) 84843031.

Prefeitura vai à Justiça pela Casa dos Baptista

O governo municipal ingressará na Justiça para garantir a preservação e a entrega da Casa dos Baptista e de parte do Mato do Júlio à comunidade de Cachoeirinha. O Prefeito Vicente Pires já determinou à Secretaria de Governo e à Procuradoria Geral do Município (PGM) que tomem as medidas cabíveis.

A decisão foi motivada pela negativa de entrada amigável no prédio, situado dentro da área privada conhecida como Mato do Júlio, entre as paradas 54 e 57 da avenida Flores da Cunha. Dois dos três advogados dos 13 herdeiros da família concordaram com o acesso da prefeitura ao imóvel. Mas um não. E a falta de consenso impede que técnicos da Secretaria de Planejamento e Gestão entrem no local para inventariar os pertences. A família também será notificada para cercar a área.

Tanto a Casa quanto parte do terreno já estão sob a tutela do poder público, assegurada pelo decreto 6.019/2016. A construção tem cerca de 200 anos em Cachoeirinha e é a segunda mais antiga em estilo colonial açoriano no Rio Grande do Sul. O governo quer restaurar e transformar o espaço no Museu Municipal.

Começam as obras da Fernando Ferrari

Mais quatro frentes de trabalho foram abertas pelo governo municipal no Distrito Industrial de Cachoeirinha, que virou um grande canteiro de obras. A nova equipe do Programa de Qualificação de Vias Urbanas começou a etapa de drenagem na avenida Fernando Ferrari, que será pavimentada a partir do encontro com a avenida Frederico Ritter, abrindo um novo eixo de instalação de empresas, oferta de empregos e desenvolvimento econômico e social para a cidade. Além de asfaltada, a avenida também ganhará neste trecho calçadas nos dois lados, plantio de árvores e terá melhorada a iluminação. As obras fazem parte do pacote de 12 projetos de mobilidade urbana que se espalham por todo Distrito Industrial de Cachoeirinha e já têm, também, ações nas avenidas Frederico Ritter e Das Indústrias. O outro lado da Fernando Ferrari também sofrerá intervenções. No trecho entre a Ritter e a Flores da Cunha, a prefeitura vai retirar as torres de alta tensão e trocar por posteamento similar ao que foi feito na avenida Assis Brasil, próximo à Fiergs. Assim, vai acabar com o afunilamento do trânsito nesse local, dando mais celeridade ao tráfego. Este trecho também será recapeado e ganhará calçadas padronizadas.

Sindicato dos Metalúrgicos entra na justiça para garantir PPR de trabalhadores

O Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (Sinmgra) está mobilizado para garantir o pagamento do Plano de Participação dos Resultados (PPR) de cerca de 900 trabalhadores da empresa Mundial, do Complexo Industrial Automotivo.

De acordo com diretor de assuntos patrimoniais do Sinmgra, Noeldi Trindade, havia um acordo para que o pagamento da primeira parcela fosse feito no dia 30 de maio. Porém, a empresa informou que não pagaria o benefício na data acertada, e que o faria em três parcelas, em vez de duas, conforme prevê a legislação.

- Diante disso, o Sindicato entrou com uma ação judicial, prevendo multa de R$ 1 mil por dia de atraso. Como a empresa não cumpriu o acordo, informamos a justiça. Na quarta-feira (01/06) foi expedida uma liminar dando prazo de dois dias para que a empresa efetue o pagamento, caso contrário, a multa será de R$ 40 mil por dia de atraso – explica Trindade.

O prazo para que o pagamento da primeira parcela fosse efetuado encerrava na sexta-feira (03/06), à meia noite. No final da tarde, o Sinmgra recebeu a informação de que a empresa ingressou com um mandato de segurança tentando anular a liminar obtida. Diante disto, a entidade continua defendendo os interesses dos trabalhadores da Mundial e vai exigir o cumprimento do que foi concedido via liminar. O valor total do PPR é de R$ 1.240,00.